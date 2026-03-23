El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 71% y disminuyendo a medida que avanza el día, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las primeras horas.

A medida que el día progrese, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé un aumento hasta los 19 grados . Este incremento en la temperatura, combinado con la escasa nubosidad, hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa también descenderá, alcanzando niveles de alrededor del 35% hacia la tarde, lo que favorecerá un tiempo más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h. Durante las horas más cálidas del día, se prevé que la racha máxima de viento alcance los 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes de la región sin obstáculos.

El orto se producirá a las 07:14 horas, brindando un hermoso amanecer que dará paso a un día soleado. Por la tarde, el ocaso se espera a las 19:30 horas, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar esta jornada para salir y disfrutar de las maravillas que ofrece la ciudad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.