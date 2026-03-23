El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

Hoy, 23 de marzo de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día, con temperaturas que rondan los 13 grados centígrados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados en la madrugada. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 93% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo gradualmente a lo largo del día, situándose en torno al 41% a las 15:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con una sensación de frescura, el ambiente se tornará más seco y agradable conforme avance la jornada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 24 km/h en las horas de la tarde. Este viento moderado podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente durante las horas pico. Las condiciones de viento serán más intensas en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca a pesar del aumento de la temperatura.

A lo largo del día, el cielo experimentará un cambio gradual. Aunque las primeras horas se caracterizan por un cielo despejado, se espera que a partir de la tarde se presenten nubes altas, lo que podría dar lugar a un cielo parcialmente nublado. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

La visibilidad será buena, aunque se registraron momentos de bruma y niebla en las primeras horas, especialmente en la madrugada. Esto es común en esta época del año, pero se disipará rápidamente con el aumento de la temperatura y la llegada del viento.

En resumen, Huelva disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol en las horas más cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.