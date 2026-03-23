El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

Durante la tarde, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 24 grados. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un leve aumento en la nubosidad, aunque las nubes altas no afectarán significativamente la luminosidad del día. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo a un 35% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco en las primeras horas, pero más confortable a medida que el día avanza. La brisa será suave, con vientos predominantes del noreste que oscilarán entre los 3 y 11 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya sea un paseo por el río o una reunión familiar en el parque.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 19:39, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo que, aunque comenzará a nublarse un poco, aún permitirá disfrutar de los colores del atardecer.

En resumen, Coria del Río disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar del aire libre y las actividades en familia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.