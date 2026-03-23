El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan frescas, rondando los 11 grados a la medianoche y descendiendo a 9 grados en las horas más frías de la madrugada.

A medida que avanza la mañana, la temperatura comenzará a aumentar lentamente, alcanzando los 10 grados a la 1 de la mañana y manteniéndose en ese rango hasta las 3 de la mañana. A partir de las 4 de la mañana, se prevé un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 9 grados a las 4 y 5 de la mañana. Sin embargo, la tendencia ascendente se hará más evidente a partir de las 6 de la mañana, cuando la temperatura suba a 8 grados.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 22 grados a las 4 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. La humedad relativa también experimentará una disminución a lo largo del día, comenzando en un 87% a la medianoche y bajando hasta un 43% hacia la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar ráfagas de hasta 26 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la mañana.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los cordobeses podrán disfrutar de un día soleado y agradable, ideal para actividades al aire libre. La puesta de sol está programada para las 19:34, lo que permitirá disfrutar de una tarde prolongada con temperaturas agradables.

En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 22 grados, y un viento moderado que aportará frescura a la jornada. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que se presenta.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.