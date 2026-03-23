El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

Hoy, 23 de marzo de 2026, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 13 grados en las primeras horas del día, con una ligera disminución a 11 grados hacia el amanecer.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 23 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por un cielo que, aunque mayormente despejado, presentará algunas nubes altas a partir de la tarde. La humedad relativa comenzará alta, con un 84% en la mañana, pero irá disminuyendo gradualmente, alcanzando un 36% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de mayor calidez.

El viento soplará desde el suroeste en las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 10 y 11 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará a dirección noreste, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h en la tarde. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con el aumento de temperatura, hará que el tiempo sea muy agradable para actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

La puesta de sol se producirá a las 19:39 horas, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima primaveral. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 22:00 horas, y el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre en Castilleja de la Cuesta, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.