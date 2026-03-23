El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:27. A medida que avanza la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más tempranas.

A partir del mediodía, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica puede variar debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, comenzando en un 89% y descendiendo gradualmente hasta un 53% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas centrales del día.

El cielo comenzará a mostrar algunos intervalos de nubes altas a partir de la tarde, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día, lo que sugiere que no habrá interrupciones por mal tiempo. La combinación de cielos poco nubosos y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre los 5 y 25 km/h, predominando del sur y suroeste. Las velocidades más altas se esperan en las horas de la tarde, lo que podría aportar una brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras. A lo largo del día, el viento será más intenso, alcanzando su máxima velocidad de 25 km/h entre las 16:00 y 17:00 horas.

La tarde se cerrará con un descenso gradual de la temperatura, que caerá a 19 grados hacia las 18:00 y a 14 grados al caer la noche. El ocaso se producirá a las 19:43, marcando el final de un día mayormente soleado y agradable. La humedad aumentará nuevamente hacia la noche, alcanzando un 90% al final del día, lo que podría generar una sensación de frescura.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.