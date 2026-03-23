El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:21. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 11 y 12 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, se espera un ligero aumento en la temperatura, que llegará a los 11 grados a las 08:00 y alcanzará los 13 grados a las 09:00. La humedad relativa comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más fresca.

Durante la tarde, el cielo se cubrirá gradualmente con nubes altas, comenzando a partir de las 07:00 y manteniéndose así hasta las 20:00. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00, con un valor de 21 grados , lo que hará que la tarde sea bastante agradable. La humedad relativa seguirá disminuyendo, llegando a un 41% a las 16:00, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán durante la tarde, alcanzando hasta 27 km/h a las 22:00, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Carmona podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas. La visibilidad será óptima, y las condiciones son ideales para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un ocaso a las 19:37. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados a las 22:00, lo que marcará el inicio de una noche fresca y tranquila. En resumen, el tiempo en Carmona para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.