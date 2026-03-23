El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C al amanecer y descenderán a 12°C durante las primeras horas, manteniendo un ambiente fresco.

A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura alcance su punto más bajo alrededor de las 10:00, con un registro de 10°C. Sin embargo, a partir del mediodía, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando los 20°C hacia la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque mayormente despejado, presentará algunas nubes altas en las horas centrales del día, especialmente entre las 12:00 y las 18:00.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 81% y descendiendo gradualmente hasta un 39% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las horas más frías. A medida que la temperatura sube, la humedad se estabiliza, creando un ambiente más agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán los 12 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, con ráfagas que podrían llegar hasta los 23 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Camas podrán disfrutar de un día sin interrupciones por mal tiempo, ideal para actividades al aire libre, paseos o simplemente disfrutar del sol.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16°C hacia las 22:00. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 19:38, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado en Camas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.