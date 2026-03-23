El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

Hoy, 23 de marzo de 2026, el tiempo en Cabra se presenta mayormente despejado durante las primeras horas del día, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 11 grados desde la medianoche hasta las 6 de la mañana. A medida que avanza la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados a las 8 de la mañana y subiendo gradualmente hasta los 20 grados en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, comenzando en un 76% y descendiendo a un 69% hacia el mediodía. Esto puede generar una sensación de frescura en la mañana, pero a medida que el día avanza, la combinación de temperaturas más cálidas y una humedad más baja proporcionará un ambiente más agradable.

En cuanto al estado del cielo, se prevé que permanezca despejado hasta las 7 de la mañana, momento en el que comenzarán a aparecer algunas nubes altas. Estas nubes, aunque presentes, no se espera que generen precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se anticipan interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. La racha máxima de viento se registrará alrededor de la 1 de la tarde, alcanzando los 29 km/h, lo que podría proporcionar una brisa refrescante en las horas más cálidas.

A medida que se acerca la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 20 grados a las 3 de la tarde, y comenzará a descender lentamente hacia la noche. A las 6 de la tarde, se espera que la temperatura sea de 19 grados, y para las 9 de la noche, se prevé que baje a 15 grados. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:32.

En resumen, el día de hoy en Cabra se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el buen tiempo para realizar actividades al exterior, ya que las condiciones climáticas serán favorables durante todo el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.