El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Las Cabezas de San Juan según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 23 de marzo de 2026, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en las horas centrales del día, lo que hará que sea un momento ideal para actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo a un 40% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de un tiempo confortable. Sin embargo, es recomendable llevar una botella de agua para mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 11 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 21 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento suave será ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas al aire libre.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad en todos los periodos. Esto se traduce en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar excursiones o simplemente relajarse en el parque.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 19:38, momento en el cual el cielo podría mostrar algunas nubes altas, pero sin afectar la claridad del cielo. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 15 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.
En resumen, el tiempo de hoy en Las Cabezas de San Juan será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aproveche este día soleado y cálido para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.
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