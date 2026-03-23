El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas de la madrugada.

Durante la mañana, la humedad relativa será alta, alcanzando el 87%, lo que puede generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 76% en las horas centrales del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente en la tarde, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 23 grados .

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la mañana, se registrarán vientos del sur a una velocidad de 7 km/h, aumentando ligeramente en la tarde con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ser refrescante y contribuir a que la temperatura se sienta más llevadera.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la luminosidad del día. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes de Bormujos pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo.

En la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para el descanso nocturno. La puesta de sol se producirá a las 19:39, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes podrán disfrutar antes de que caiga la noche.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.