El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bailén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 13°C a las 10°C en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22°C en la tarde.
La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, comenzando en un 81% y descendiendo gradualmente hasta un 44% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero a medida que el sol se eleva, el ambiente se tornará más cálido y confortable.
En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor del día. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los habitantes de Bailén pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar del aire libre.
A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad hasta el ocaso, que se producirá a las 19:30. Las temperaturas comenzarán a descender después de alcanzar su pico, y se espera que al caer la noche, la temperatura se sitúe en torno a los 14°C.
En resumen, el tiempo en Bailén para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la primavera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.
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