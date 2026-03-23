El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Baeza se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado que se extenderá hasta el atardecer. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 19°C en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo agradable para actividades al aire libre.

A medida que avance la jornada, se prevé que las temperaturas se mantengan estables, con ligeras variaciones. En la tarde, se espera que el termómetro marque alrededor de 18°C, lo que sugiere un ambiente cálido y confortable. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 12°C hacia el final del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en niveles relativamente altos, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 74% al final del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el norte a una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para alterar las condiciones agradables del día. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, especialmente en áreas abiertas, lo que podría ser un alivio ante el calor moderado.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Baeza podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La ausencia de nubes significativas en el cielo también contribuirá a una buena visibilidad y a la posibilidad de disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 19:28.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.