El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de marzo de 2026, en Baena, se prevé un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados en las primeras horas, proporcionando un inicio fresco pero cómodo para los que se aventuren al aire libre.
A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. Este incremento hará que la sensación térmica sea más cálida, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo a un 34% hacia la tarde. Esto podría hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida de lo que realmente es.
El viento soplará predominantemente del norte, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. Durante las horas más cálidas del día, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. No se anticipan rachas fuertes, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo y apacible.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se pronostica un día completamente seco, con un 0% de posibilidad de lluvia en cualquier momento. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es perfecto para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.
A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se espera que estas afecten la claridad del día. La puesta de sol está programada para las 19:31, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por el cielo despejado.
En resumen, Baena disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, así como para realizar actividades al aire libre en un tiempo ideal.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.
- Un accidente de tráfico entre Posadas y Palma del Rio deja un muerto y cuatro heridos
- Irene Matamoros, hija de Kiko Matamoros, se casa en Lucena: todos los detalles de la boda en Córdoba
- El precio del combustible se desploma en Córdoba tras la bajada del IVA: estas son las gasolineras más baratas para repostar
- Comienzan las obras para estabilizar el talud del Cerro de los Poetas de Puente Genil
- Ave, Moriles, Córdoba te saluda: el Imperio Romano desfila por el Centro de la ciudad
- Almodóvar del Río abre su Zoco de la Encantá con un pasacalles
- Detectan casi un centenar de enganches ilegales a la luz en una barriada de Palma del Río
- Senderismo en Córdoba: la ruta para descubrir una joya botánica en la sierra de Córdoba