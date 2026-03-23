El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Arahal según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Arahal se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, y se espera que esta tendencia continúe a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.
La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 82% y disminuyendo gradualmente a medida que avanza el día, alcanzando un 36% por la tarde. Esto significa que, aunque las temperaturas serán agradables, la sensación de calor podría ser un poco más intensa en las horas más cálidas. Es recomendable que los habitantes de Arahal se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de sol.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento suave y constante será ideal para quienes disfrutan de actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o caminatas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los arahalenses disfrutar de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son perfectas para organizar eventos al aire libre, picnics o simplemente disfrutar de un día en el parque.
A medida que el día avance, el cielo se mantendrá despejado, y la puesta de sol se anticipa para las 19:36, ofreciendo un espectáculo visual que no querrás perderte. La temperatura comenzará a descender después de la tarde, llegando a los 11 grados por la noche, lo que sugiere que será un buen momento para abrigarse si se planea salir.
En resumen, el tiempo en Arahal para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado y cálido para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.
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