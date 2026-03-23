El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C y 9°C en las primeras horas, alcanzando un máximo de 23°C durante la tarde. Esta variación térmica sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 88% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 40% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el ambiente será cálido, la sensación de frescura será notable en las horas más tempranas, especialmente antes de que el sol alcance su punto más alto.

En cuanto al viento, se espera una brisa suave predominante del norte, con velocidades que oscilarán entre 3 y 13 km/h. Las ráfagas de viento más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, permitiendo que los habitantes de Andújar disfruten de un día sin preocupaciones meteorológicas.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21°C hacia las horas de la noche. La caída de la temperatura será acompañada por un cielo que se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 19:31.

Es un día propicio para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Andújar. Con un tiempo tan favorable, se recomienda aprovechar al máximo las horas de luz solar, ya que la combinación de temperaturas agradables y cielos despejados promete ser un deleite para todos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.