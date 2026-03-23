El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 11 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 96%, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe poco nuboso, con temperaturas que irán aumentando gradualmente. A las 10:00 horas, la temperatura alcanzará los 14 grados, y para el mediodía se prevé que llegue a los 16 grados. La humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a una sensación más agradable a lo largo del día.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nublado, con la presencia de nubes altas que cubrirán parcialmente el sol. A las 15:00 horas, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 22 grados . Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá en torno al 58%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. El viento soplará desde el suroeste, alcanzando velocidades de hasta 25 km/h, lo que aportará un ligero frescor a la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Aljaraque disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, aunque podría verse ligeramente afectada por la bruma en algunas áreas.

Al caer la tarde, el cielo seguirá cubierto de nubes altas, pero se espera que las temperaturas comiencen a descender nuevamente. A las 19:00 horas, la temperatura será de 19 grados, y la humedad aumentará ligeramente, alcanzando el 66%. El viento continuará soplando desde el suroeste, aunque con una disminución en su intensidad.

Finalmente, al caer la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco. La temperatura mínima de la noche se situará en torno a los 12 grados, lo que hará que la noche sea agradable para pasear o disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, Aljaraque vivirá un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.