El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con una predominancia de condiciones favorables para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados, con una ligera disminución a 7 grados durante las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 15 grados al mediodía y llegando a un máximo de 17 grados por la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta en las primeras horas, alcanzando un 85%, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 50% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, alcanzando rachas de hasta 24 km/h. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% a lo largo de todo el día. Esto significa que los habitantes de Alcalá la Real podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:30. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar la belleza del paisaje local.

En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá la Real se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los ciudadanos pueden aprovechar al máximo este día primaveral, ya que las condiciones meteorológicas son propicias para actividades al exterior.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.