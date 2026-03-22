El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto este 22 de marzo de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una predominancia de nubes que se mantendrán a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 13 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en las primeras horas del día, antes de repuntar hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% y descendiendo gradualmente hasta un 49% hacia el final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. Los vientos serán moderados, con velocidades que alcanzarán hasta 24 km/h, predominando de dirección este-noreste. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un 5% de probabilidad en las primeras horas y un aumento a un 25% entre la 1 y las 7 de la tarde. Sin embargo, no se prevén lluvias significativas, ya que la precipitación acumulada se mantendrá en cero. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de un día sin lluvias.

La probabilidad de tormentas también se mantiene en niveles bajos, con un 5% en las primeras horas y un 25% en la tarde, lo que sugiere que, aunque hay una ligera posibilidad de actividad eléctrica, es poco probable que se materialice en forma de tormentas severas.

A medida que el día avance, el cielo comenzará a despejarse ligeramente hacia la tarde, con algunas horas de sol que permitirán disfrutar de un ambiente más agradable. Sin embargo, la tendencia general será hacia un cielo mayormente nublado. La puesta de sol se producirá a las 19:36, marcando el final de un día que, aunque gris, ofrecerá temperaturas agradables y la posibilidad de disfrutar de un atardecer tranquilo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.