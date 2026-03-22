El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con una predominancia de nubes altas y momentos de nubosidad muy intensa. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas posteriores. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados en la tarde, proporcionando un ambiente relativamente templado.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 74% y alcanzando un 91% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A lo largo del día, la humedad irá disminuyendo gradualmente, lo que podría hacer que la tarde se sienta más cómoda.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Utrera durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones cambiantes, ya que la probabilidad de tormenta se sitúa en un 25% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque no se esperan lluvias, podrían producirse tormentas aisladas en la tarde, por lo que se recomienda precaución.

El viento soplará desde el noreste en las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento cambie a dirección oeste y su velocidad se mantenga en torno a los 5 a 8 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará en gran medida, permitiendo que las temperaturas desciendan a niveles más frescos, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de Utrera.

En resumen, el día de hoy en Utrera se caracterizará por un tiempo templado y mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas en la tarde, pero sin expectativas de lluvia significativa. Se recomienda a los ciudadanos disfrutar del día al aire libre, pero estar preparados para cambios en el tiempo a medida que avanza la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.