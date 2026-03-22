El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente variable en Úbeda. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 9 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 79% al inicio del día.

A medida que avance la mañana, se espera que las nubes comiencen a aumentar, alcanzando un estado nuboso hacia el mediodía. Las temperaturas continuarán descendiendo ligeramente, situándose en torno a los 8 grados . La probabilidad de precipitación es nula, lo que sugiere que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

Durante la tarde, el cielo se tornará muy nuboso y cubierto, especialmente a partir de las 15:00 horas, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 15 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la presencia del viento. Este soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 26 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

La probabilidad de tormentas se mantiene en un 25% entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque no se prevén precipitaciones significativas. Esto significa que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones no parecen propensas a generar tormentas severas. La tarde se caracterizará por un ambiente fresco y ventoso, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos cortos al aire libre.

Al caer la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La humedad relativa aumentará, llegando a un 76% al final del día. Las condiciones de viento se calmarán un poco, con velocidades que rondarán los 5 km/h, lo que permitirá una noche tranquila.

En resumen, el día en Úbeda se presenta con un inicio despejado que dará paso a un cielo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y un viento notable. Aunque hay una ligera posibilidad de tormenta en la tarde, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día variado en el que se alternarán momentos de sol y nubes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.