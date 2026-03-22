El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Tomares se presentará con un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A partir de la medianoche y hasta las primeras horas del día, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 87%, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a despejarse ligeramente, aunque el cielo seguirá predominantemente nublado. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que lleguen a los 21 grados . La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 47% por la tarde, lo que permitirá que la sensación térmica sea más agradable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del este-sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con las temperaturas más cálidas de la tarde, hará que el tiempo sea más tolerable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que durante la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando hasta 19 km/h.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, se prevé un leve aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, aunque esta sigue siendo baja, con un 25% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque el tiempo será mayormente seco, no se puede descartar completamente la posibilidad de algún fenómeno aislado.

Por la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 11 grados . La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de frescor al caer la noche. La puesta de sol se producirá a las 19:37, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables y templados para disfrutar al aire libre. En resumen, hoy en Tomares será un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones, ideal para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.