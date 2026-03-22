El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

Hoy, 22 de marzo de 2026, San Juan de Aznalfarache experimentará un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 88% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 11 grados a las 4 de la mañana. Sin embargo, se espera que a partir de las 8 de la mañana, la temperatura suba gradualmente, llegando a los 13 grados a media mañana. La humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 79% a las 8 de la mañana.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 22 grados a las 4 de la tarde. A lo largo de esta franja horaria, el cielo seguirá cubierto, aunque se prevé que las nubes altas comiencen a despejarse ligeramente hacia el final de la tarde. La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidades durante la mayor parte del día, aunque se incrementa a un 25% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, no se esperan lluvias significativas.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y del este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Las ráfagas de viento pueden alcanzar hasta los 20 km/h en las horas más cálidas del día, lo que podría proporcionar un alivio ante la sensación de calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados a las 8 de la tarde y bajando a 14 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, alcanzando el 81% hacia el final del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En resumen, el día en San Juan de Aznalfarache se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas agradables durante la tarde y un viento suave que aportará algo de frescura. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable estar preparado para un posible cambio en las condiciones meteorológicas hacia la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.