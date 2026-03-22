El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

Hoy, 22 de marzo de 2026, La Rinconada se presenta con un panorama mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora hacia la tarde, donde se prevén intervalos de nubes altas. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de nubes.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 45% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance el día, se espera que la humedad se estabilice, lo que podría hacer que la tarde sea más agradable.

En cuanto al viento, se registrará una brisa moderada proveniente del noreste, con velocidades que alcanzarán hasta 12 km/h en las primeras horas y que podrían aumentar a 14 km/h en la tarde. Esta brisa ayudará a mitigar un poco la sensación de calor, aunque es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Sin embargo, hay una probabilidad del 30% de lluvia en la tarde, lo que podría llevar a algunos a prepararse para un posible cambio en el tiempo. A pesar de esto, la probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que el día transcurrirá sin eventos climáticos severos.

La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes de La Rinconada. Los amaneceres y atardeceres serán especialmente hermosos, con el sol saliendo a las 07:24 y poniéndose a las 19:37, ofreciendo un espectáculo natural que no debe perderse.

En resumen, el día de hoy en La Rinconada se caracteriza por un tiempo templado y cubierto, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias significativas. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución ante la posibilidad de cambios en el cielo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.