El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una transición a un estado muy nuboso en las horas centrales del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, cuando se espera que la temperatura llegue a los 19 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 48% en las horas de la tarde. Esta combinación de temperaturas moderadas y alta humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los habitantes de Puente Genil podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la frescura de la mañana y la noche.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas. A medida que avance el día, el viento se mantendrá constante, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

El orto se producirá a las 07:19, brindando a los habitantes de Puente Genil la oportunidad de disfrutar de un amanecer tranquilo, mientras que el ocaso se espera para las 19:33, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar en familia o con amigos.

En resumen, el tiempo de hoy en Puente Genil será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los ciudadanos disfrutar de un día al aire libre, siempre teniendo en cuenta la frescura de la mañana y la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.