El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Priego de Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 22 de marzo de 2026, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que irán dando paso a un ambiente muy nuboso y cubierto en las horas siguientes. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes continúen dominando el cielo, con una probabilidad de precipitación que aumentará notablemente en la tarde.
Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados, pero se espera que suban gradualmente, alcanzando los 15 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 63% al final del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.
En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y del oeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 9 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 20 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor adicional.
La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima que alcanzará un 95%. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se anticipa que serán escasas. A lo largo de la tarde, la posibilidad de tormentas también se incrementa, con un 65% de probabilidad entre las 07:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, hacia el final del día, la probabilidad de tormentas y precipitaciones disminuirá, dejando un cielo más despejado.
Los habitantes de Priego de Córdoba deben estar preparados para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas en la tarde. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que la combinación de la humedad y el viento puede hacer que las temperaturas se sientan más frías. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, ofreciendo un respiro de las nubes que han dominado el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.
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