El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá hasta bien entrada la tarde. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque se prevé que en algunos momentos se presenten claros, especialmente hacia el final de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 17 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 6 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 17 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose alrededor de los 9 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando niveles del 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando entre el 54% y el 72% por la tarde y noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que se prevé un 0% de probabilidad de precipitación a lo largo del día. Sin embargo, es importante mencionar que existe una ligera posibilidad de bruma en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad.

El viento soplará predominantemente del norte, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo ante la sensación de calor.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá baja, con un 10% en las primeras horas, aumentando ligeramente a un 35% entre las 7 y las 13 horas, y alcanzando un 40% entre las 13 y las 19 horas. Sin embargo, se espera que la actividad tormentosa sea mínima, y la probabilidad de que se materialicen es baja.

En resumen, Pozoblanco experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin precipitaciones significativas. La alta humedad y el viento del norte contribuirán a un ambiente fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de bruma en las primeras horas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.