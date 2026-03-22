El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que se mantendrá hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad comience a disminuir ligeramente, dando paso a momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 22 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 12 grados, alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá más intensamente entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados hacia las 18:00 horas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 46% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. A pesar de la alta humedad, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos moderados provenientes del este-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que los residentes de Palma del Río pueden disfrutar de un día sin interrupciones climáticas significativas. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes de la región. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará un poco más, permitiendo que las estrellas sean visibles después de las 19:35, cuando se produzca el ocaso.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre en un ambiente fresco y cómodo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.