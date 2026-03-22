El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

Hoy, 22 de marzo de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente nublado, con una mezcla de condiciones que podrían influir en las actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "muy nuboso" y "cubierto" a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente relativamente templado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque con precaución debido a la nubosidad.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 48% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que no haya lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es baja, con un 5% en las primeras horas y un 25% entre la tarde y la noche. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que la nubosidad podría traer consigo algunas sorpresas. La probabilidad de tormentas es similar, con un 5% en la mañana y un 25% en la tarde, lo que indica que, aunque no se anticipan tormentas severas, no se puede descartar la posibilidad de algún chubasco aislado.

El viento soplará de dirección variable, predominando del norte y del sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Esto significa que, aunque el viento será ligero, podría haber ráfagas más intensas en momentos puntuales, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento podría influir en la sensación térmica, haciendo que algunas áreas se sientan más frescas.

A medida que el día avance, el cielo comenzará a despejarse, especialmente hacia la noche, cuando se espera que las condiciones mejoren, permitiendo disfrutar de un cielo estrellado. La puesta de sol se producirá a las 19:37, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para los habitantes de Los Palacios y Villafranca.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.