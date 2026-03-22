El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

Hoy, 22 de marzo de 2026, Osuna se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, alcanzando un estado cubierto en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 18 grados , siendo más cálidas en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 53% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente nublado, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento al 5% en la franja horaria de la tarde, entre la 1 y las 7 de la tarde. Sin embargo, las condiciones no parecen propensas a tormentas, ya que la probabilidad de tormenta también se sitúa en un 0% en las primeras horas y un 5% en la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 29 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las primeras horas de la mañana y disminuyendo gradualmente a medida que avanza el día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente a los 13 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 19:34, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables y frescos para disfrutar al aire libre.

En resumen, Osuna experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y sin precipitaciones significativas. Se recomienda a los habitantes disfrutar de las horas centrales del día, aprovechando el tiempo templado, y estar preparados para un descenso de las temperaturas al caer la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.