El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el panorama, aunque no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 20 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de los 13 grados, descendiendo a 10 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde. Esta variación térmica sugiere que, aunque la mañana será fresca, la tarde ofrecerá un tiempo más cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% en la mañana y descendiendo gradualmente a un 54% en las horas centrales del día. Esto puede contribuir a una sensación de confort, aunque la humedad podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas en las primeras horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% en las primeras horas y un aumento a un 45% entre las 13:00 y las 19:00, aunque esto no implica que se esperen lluvias. La tarde se presentará más despejada, con cielos poco nubosos hacia el final del día, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso alrededor de las 19:35.

En resumen, Morón de la Frontera experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones, ideal para actividades al aire libre, especialmente en las horas de la tarde cuando el tiempo será más cálido y el viento más suave.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.