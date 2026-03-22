El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

Hoy, 22 de marzo de 2026, Montilla se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, la cobertura de nubes será total, con descripciones que van desde "cubierto" hasta "muy nuboso". A medida que avance el día, se espera que la situación se mantenga similar, con cielos cubiertos en las primeras horas y una ligera mejora hacia la tarde, donde se prevé que algunas áreas puedan experimentar un cielo poco nuboso.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 18 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento gradual en la temperatura puede ofrecer un respiro a los habitantes, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% en la madrugada y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 55% por la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Montilla hoy, con un 0% de probabilidad de precipitación a lo largo de las 24 horas. Sin embargo, es importante estar atentos a la posibilidad de tormentas en la tarde, ya que la probabilidad de tormenta se sitúa en un 45% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Aunque la lluvia no es esperada, la inestabilidad en la atmósfera podría generar algunas sorpresas.

El viento soplará predominantemente del sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 8 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 16 km/h. Este viento suave puede proporcionar un alivio en las horas más cálidas, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de humedad.

En resumen, Montilla experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La ausencia de precipitaciones y la presencia de un viento ligero permitirán disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.