El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, se espera en Moguer un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían alternar con momentos de sol. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la jornada, se prevé que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 12 y 16 grados . La nubosidad persistirá, con momentos de cielo poco nuboso hacia la tarde, lo que permitirá que el sol asome en algunos intervalos. Sin embargo, no se descartan períodos de cielo muy nuboso, especialmente en la tarde y la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que las probabilidades de lluvia sean bajas durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de lluvias escasas hacia la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando la probabilidad de precipitación se eleva al 55%. Se estima que la cantidad de lluvia será mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

El viento soplará desde el este y el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con la humedad del ambiente. A medida que caiga la noche, el viento disminuirá, y se espera que las temperaturas bajen a unos 5 grados .

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada brevemente por la nubosidad y la posible lluvia. Los amantes de las actividades al aire libre deben estar atentos a los cambios en el tiempo, especialmente en la tarde, cuando las condiciones podrían volverse más inestables.

En resumen, Moguer experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas suaves, alta humedad y la posibilidad de lluvias escasas en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo variable y que disfruten de los momentos de sol que se presenten a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.