El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 22 de marzo de 2026, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. Durante las primeras horas de la mañana, se espera que las nubes altas (17n) dominen el panorama, dando paso a un cielo cubierto (16n) a medida que avanza el día. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados durante la mayor parte de la jornada, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas más cálidas de la tarde.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alrededor del 70% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubladas, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.
En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas durante la mayor parte del día, con un registro de 0 mm hasta las primeras horas de la tarde. Sin embargo, existe una probabilidad del 55% de que se produzcan lluvias ligeras entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría traer algo de alivio a la atmósfera cargada. Las lluvias, si se presentan, serán escasas, con un acumulado estimado de 0.1 mm.
El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y del norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento ligero ayudará a dispersar un poco la sensación de humedad, aunque no será suficiente para despejar el cielo.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo despejado (11n) que permitirá disfrutar de un atardecer sin nubes. Las temperaturas descenderán a unos 12 grados hacia la noche, lo que hará que la sensación térmica sea más fresca. La visibilidad será buena, aunque podría verse afectada por la bruma en las primeras horas del día.
En resumen, Martos experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo variable y que lleven consigo un paraguas por si acaso.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.
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