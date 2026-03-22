El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con condiciones de muy nuboso en las primeras horas. A medida que avance el día, se mantendrá esta tendencia, aunque se espera que hacia la tarde se presenten algunas mejoras temporales, con intervalos de poco nuboso.

Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 21°C en las horas centrales del día. Este ligero aumento en la temperatura se sentirá más notablemente en la tarde, cuando el sol pueda asomarse entre las nubes. Sin embargo, por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 11°C.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 76% por la mañana y bajando ligeramente a un 69% hacia la noche. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en la mayoría de los periodos, salvo un leve aumento del 20% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones permanecerán secas.

Los amaneceres y atardeceres serán momentos destacados, con el sol saliendo a las 07:22 y poniéndose a las 19:35. Esto proporcionará un tiempo de luz solar considerable, aunque enmarcado por un cielo mayormente nublado.

En resumen, Marchena experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas agradables en la tarde y sin riesgo de lluvias. Ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de un cielo cubierto.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.