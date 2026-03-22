El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un panorama mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que las nubes altas comiencen a despejarse, dando paso a intervalos de sol, aunque la nubosidad persistirá en gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado y agradable.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 45% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas de mayor temperatura. Sin embargo, la brisa que soplará desde el norte y noreste, con velocidades que alcanzarán hasta los 12 km/h, ayudará a mitigar esta sensación, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es nula en las primeras horas y se incrementa ligeramente a un 25% entre las 13:00 y las 19:00, aunque las condiciones no parecen propicias para tormentas o lluvias intensas. Por lo tanto, es un día ideal para realizar actividades al aire libre, siempre y cuando se mantenga la precaución ante posibles cambios en el tiempo.

La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día despejado en las horas centrales, aunque la nubosidad podría regresar hacia la tarde y noche. La puesta de sol se espera para las 19:38, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por las nubes que podrían teñirse de colores cálidos al caer la tarde.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias significativas. La combinación de temperaturas suaves, brisa fresca y la posibilidad de disfrutar de momentos soleados hacen de este un día propicio para salir y disfrutar de la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.