El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

Hoy, 22 de marzo de 2026, Mairena del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el estado del cielo se ha caracterizado por un ambiente cubierto, con periodos de nubosidad muy densa que se mantendrán hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos en que el sol podrá asomarse entre las nubes, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 11 y los 20 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 12 grados, pero se espera que a medida que el sol avance en el cielo, la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 20 grados. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados hacia el ocaso.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 77% en la mañana y descendiendo ligeramente a un 66% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la mañana y la tarde, alcanzando hasta 24 km/h. Este viento moderado puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día.

Respecto a la probabilidad de precipitación, se estima que será baja, con un 5% de posibilidad en las primeras horas y un aumento a un 25% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá que los residentes de Mairena del Alcor disfruten de un día mayormente seco, a pesar de la abundante nubosidad.

En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas agradables por la tarde y un viento moderado que aportará frescura al ambiente. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.