El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lucena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa que se incrementará ligeramente en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 16 grados.
La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 60% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos serán moderados, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h, predominando de dirección noreste en las horas centrales del día. Esta brisa puede ofrecer algo de alivio ante la humedad y las temperaturas.
En cuanto a la precipitación, se prevé una probabilidad del 55% entre las 7 y las 13 horas, aumentando a un 75% entre las 13 y las 19 horas. Sin embargo, la cantidad de lluvia esperada es mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, lo que sugiere que cualquier lluvia será ligera y esporádica. Por la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, y el cielo se despejará, permitiendo que las temperaturas caigan a niveles más frescos, alrededor de 11 grados.
Los amantes de las actividades al aire libre deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que aunque la lluvia no será intensa, la alta probabilidad de nubes y la humedad pueden afectar la comodidad. Se recomienda llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante la tarde.
En resumen, Lucena experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas suaves y una ligera posibilidad de lluvia. La combinación de humedad y viento moderado puede hacer que la sensación térmica sea diferente a la temperatura real, por lo que es aconsejable vestirse en capas para adaptarse a las variaciones del tiempo a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.
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