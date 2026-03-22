El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una tendencia a estar cubierto durante gran parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo presentará un aspecto nuboso, con una descripción que varía entre "nuboso" y "muy nuboso". A medida que avance el día, se espera que las nubes se mantengan densas, especialmente en las horas centrales, donde la cobertura será total.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un ambiente fresco, comenzando con 12 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde. Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, con mínimas que rondarán los 11 grados en las primeras horas y máximas que no superarán los 22 grados. Este rango térmico sugiere un día agradable, aunque algo fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la posible inestabilidad del tiempo.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 82% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 45% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día. Sin embargo, se debe tener en cuenta que existe una probabilidad del 30% de tormentas entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría generar algunas sorpresas en forma de chubascos aislados, aunque no se espera que sean intensos.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en las horas más activas del día. Esto puede aportar una sensación de frescura adicional, especialmente en las horas de la tarde.

En resumen, Lora del Río experimentará un día mayormente nublado y fresco, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia, aunque no se descartan algunas tormentas aisladas. Es recomendable que los residentes se preparen para un tiempo variable y disfruten de las actividades al aire libre, manteniendo un ojo en el cielo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.