El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, se espera en Linares un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 18 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con temperaturas frescas, alcanzando los 12 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 9 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 18 grados hacia la tarde.

El estado del cielo variará a lo largo del día. En las primeras horas, se presentará un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la nubosidad aumentará, con intervalos nubosos y momentos de cielo muy nuboso, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. A pesar de la presencia de nubes, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% a medianoche y disminuyendo gradualmente hasta un 49% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor en las primeras horas, pero a medida que la temperatura suba, la humedad podría hacer que el ambiente se sienta más cálido.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 2 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 22 km/h a la medianoche, y disminuirán a lo largo de la jornada. Hacia la tarde, el viento será más suave, con velocidades de entre 4 y 12 km/h.

La probabilidad de tormentas es nula en las primeras horas y se mantiene baja durante el resto del día, con un leve aumento en la probabilidad de tormentas entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque sin expectativas de que se materialicen.

En resumen, el día en Linares se caracterizará por un tiempo mayormente tranquilo, con temperaturas agradables y un cielo que pasará de poco nuboso a intervalos nubosos. Es un día propicio para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un aumento en la nubosidad por la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.