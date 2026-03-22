El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, se espera en Lepe un tiempo variado a lo largo de las horas, con predominancia de cielos despejados y algunas nubes. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, especialmente en las primeras horas, con una transición gradual hacia condiciones más despejadas. A medida que avance la mañana, se prevé que el sol brille con fuerza, alcanzando un cielo mayormente despejado entre las 8:00 y las 12:00 horas.

La temperatura se mantendrá estable durante la mañana, rondando los 13 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable. A medida que el día progrese, se anticipa un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas de la tarde. Este incremento hará que la sensación térmica sea más cálida, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 100% en la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 67% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del noreste y del norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 30 km/h en las horas más cálidas, lo que podría aportar un alivio ante las temperaturas más elevadas de la tarde.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que sugiere que los residentes de Lepe podrán disfrutar de un día seco y soleado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existe una probabilidad del 20% de tormentas en las primeras horas de la mañana, aunque se espera que esto no afecte de manera significativa el desarrollo del día.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo y la calidez que se espera en las horas de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.