El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, se espera en Lebrija un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, las condiciones nubosas persistirán, aunque se prevé que a partir del mediodía se produzcan algunas variaciones, con intervalos de nubes altas y poco nuboso en la tarde.

La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 15 y 16 grados , lo que proporcionará un ambiente relativamente templado. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, oscilando entre el 63% y el 90% a lo largo del día. Esto podría hacer que el tiempo se sienta más fresco de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día. Sin embargo, es importante mencionar que existe una probabilidad del 35% de tormentas entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría generar algunas inquietudes entre los habitantes. A pesar de esto, la posibilidad de que se materialicen tormentas es baja, y la mayoría de la jornada debería transcurrir sin incidentes.

El viento soplará de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h en las horas más cálidas del día. Esto proporcionará un ligero alivio en la sensación térmica, aunque no será suficiente para contrarrestar la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará gradualmente, permitiendo que las temperaturas desciendan a alrededor de 11 grados . La puesta de sol se producirá a las 19:38, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar al aire libre. En resumen, se prevé un día tranquilo en Lebrija, con un tiempo fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o paseos cortos al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.