El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Jaén se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una mezcla de nubes altas y un cielo cubierto en diferentes momentos del día. Desde la madrugada, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, y a medida que avance la mañana, se espera que la cobertura nubosa aumente, alcanzando un estado muy nuboso durante las horas centrales del día. A partir de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se prevé que haya momentos de ligera lluvia, especialmente entre las 14:00 y las 15:00 horas, con una probabilidad de precipitación del 55%.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 10 y 17 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frescas. A medida que el sol se eleva, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo de 17 grados hacia las 15:00 horas, antes de descender nuevamente al caer la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 68% y alcanzando un 79% en las horas de la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. A medida que avanza la tarde, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 50% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 7 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 19 km/h en las horas más activas, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

La salida del sol está programada para las 07:15, mientras que el ocaso se producirá a las 19:29, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo, aunque con un cielo mayormente cubierto. A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo se despeje ligeramente, permitiendo que las estrellas sean visibles en algunas áreas.

En resumen, los habitantes de Jaén deben prepararse para un día nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de ligeras lluvias, especialmente en la tarde. Es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante las horas de mayor nubosidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.