El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

Hoy, 22 de marzo de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, la nubosidad persistirá, aunque se espera que a partir de las 08:00 horas se produzcan algunos claros, con un cielo poco nuboso que permitirá disfrutar de momentos de sol.

La temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 14 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 15 grados a las 10:00. Durante la tarde, se prevé un ligero ascenso, con máximas que podrían llegar a los 20 grados entre las 13:00 y las 16:00 horas. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados a las 20:00 horas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 96% en las primeras horas y bajando lentamente hasta un 85% hacia el final de la jornada. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas de la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con las temperaturas más cálidas.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hay un leve riesgo de tormentas en la tarde, con una probabilidad del 35% entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque es poco probable que se materialicen.

En resumen, Huelva experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y un viento moderado. Los ciudadanos podrán disfrutar de momentos soleados, especialmente en las horas centrales del día, aunque es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.