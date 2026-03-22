El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente cubierto con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una transición a nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance la jornada, la nubosidad se mantendrá en niveles altos, con momentos de cielo muy nuboso, especialmente durante la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 21 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 11 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol avance, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 20 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 21 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 17 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 81% en la madrugada y disminuyendo ligeramente a un 61% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y del sureste. Las velocidades del viento oscilarán entre 3 y 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 20 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en las primeras horas del día.

Respecto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es muy baja, con un 5% en las primeras horas y un aumento a un 20% en la tarde, aunque sin expectativas de acumulación de agua. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones se mantendrán secas.

Finalmente, la salida del sol se producirá a las 07:24 y se pondrá a las 19:37, lo que permitirá disfrutar de un día con luz natural a pesar de la nubosidad. En resumen, se prevé un día fresco y nublado en Dos Hermanas, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen en cuenta las temperaturas más bajas de la mañana y la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.