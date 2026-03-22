El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

Hoy, 22 de marzo de 2026, Coria del Río se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá cubierto, con una ligera mejora hacia la tarde, donde se espera que las nubes altas comiencen a aparecer. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 44% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de sus actividades sin preocupaciones.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento ligero a moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

La probabilidad de tormentas es nula en la mañana y la tarde, pero se incrementa ligeramente hacia la noche, aunque sigue siendo baja. Esto sugiere que, aunque el cielo se mantenga cubierto, no se esperan fenómenos meteorológicos severos que puedan afectar las actividades nocturnas.

Los momentos más frescos del día se experimentarán en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, cuando las temperaturas descenderán a alrededor de 13 grados . La puesta de sol está programada para las 19:38, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá temperaturas agradables y condiciones estables.

En resumen, Coria del Río disfrutará de un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, sin riesgo de lluvia y con un viento moderado que hará que la jornada sea cómoda para todos. Es un buen momento para salir y disfrutar de la naturaleza, aprovechando el tiempo templado que caracteriza a esta época del año.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.