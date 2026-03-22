El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Córdoba se presenta con un panorama mayormente nuboso, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto, con una transición a condiciones de nubosidad variable a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 20°C en la tarde, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% a primera hora y descendiendo gradualmente a un 54% hacia la tarde. Esta alta humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que sugiere que las condiciones serán secas y estables.

El viento soplará desde el oeste a velocidades que variarán entre 5 y 8 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 18 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, pasando de oeste a noreste, lo que podría influir en la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 5% en las primeras horas y aumentando a un 45% entre las 13:00 y las 19:00, aunque esto no implica que se esperen lluvias. La tarde se presentará más despejada, con cielos que irán aclarando hacia la noche, permitiendo disfrutar de un ocaso que se prevé a las 19:33.

Los ciudadanos de Córdoba pueden esperar un día mayormente tranquilo, ideal para actividades al aire libre, con la precaución de llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche. La combinación de temperaturas agradables y cielos parcialmente despejados hacia el final del día promete un cierre de jornada placentero.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.