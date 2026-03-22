El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

Hoy, 22 de marzo de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, cuando se espera que las nubes den paso a un cielo poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente relativamente cálido.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 48% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A pesar de la alta humedad, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

El viento soplará de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 13 km/h. Las ráfagas de viento más fuertes se sentirán en la mañana y a primera hora de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Esto puede proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque no se espera que cause molestias significativas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será nula durante la mayor parte del día, lo que contribuye a un ambiente tranquilo y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, se prevé un leve aumento en la probabilidad de tormenta hacia la tarde, aunque las posibilidades siguen siendo bajas.

La salida del sol se producirá a las 07:24, y el ocaso será a las 19:38, lo que brinda un amplio margen para disfrutar de la luz natural. A medida que avance el día, los cielos poco nubosos permitirán que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo de esta jornada una buena oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza.

En resumen, Castilleja de la Cuesta experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin precipitaciones. La combinación de un viento suave y la ausencia de lluvias sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.