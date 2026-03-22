El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

Hoy, 22 de marzo de 2026, Cartaya se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con bruma en las primeras horas, pero a medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, lo que sugiere un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 53% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas, pero se espera que el calor se sienta más intenso a medida que la humedad disminuya.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se anticipa que el viento alcance velocidades de hasta 30 km/h desde el sureste, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es mínima, con un 20% de posibilidad en las primeras horas, pero se espera que se mantenga en cero durante el resto del día. Esto significa que los residentes de Cartaya pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo.

La visibilidad será buena, aunque la bruma matutina podría reducirla ligeramente en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la visibilidad mejorará, permitiendo disfrutar de los paisajes de la región.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin precipitaciones. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos por la playa o simplemente relajarse en el jardín. Con el viento moderado y la disminución de la humedad, los cartayeros podrán aprovechar al máximo esta jornada primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.