El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Carmona se presenta con un panorama mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará muy nuboso, con una transición a condiciones nubosas a lo largo de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados , lo que sugiere un inicio fresco para el día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 85% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de mayor frescura.

A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe cubierto, especialmente en las horas centrales del día, con temperaturas que irán aumentando gradualmente. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance los 18 grados, y por la tarde, podría llegar a los 20 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad y el viento.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 10 y 24 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta brisa puede proporcionar algo de alivio a la calidez del día, aunque también podría hacer que la sensación de frío persista en las horas más frescas. La dirección del viento será predominantemente del este, lo que es típico para esta época del año en la región.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Sin embargo, hay un leve aumento en la probabilidad de tormentas en la franja horaria de la tarde, aunque se estima que será bajo, con un 20% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones no son propicias para la lluvia.

Por la noche, el cielo comenzará a despejarse, y las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 11 grados . La humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca y agradable. La visibilidad será buena, y se espera que el viento se calme un poco, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila en Carmona.

En resumen, el día de hoy en Carmona se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas moderadas y un viento fresco del este, con condiciones secas y agradables para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.